Tres temporadas vistiendo la camiseta de Real Madrid y Vinicius Junior sigue siendo considerado como una eterna promesa. Sin embargo, el pensamiento del futbolista es diferente. El atacante considera que está evolucionando gracias al constante apoyo de los miembros del club, en especial del presidente Florentino Pérez.

“Estoy madurando más y eligiendo las jugadas correctas e intentando ayudar al equipo de otra manera. Tengo ciento por ciento la confianza en el Real Madrid, en Zinedine Zidane, en todos los jugadores que están aquí, en el presidente…”, inició el delantero en una entrevista con TNT Sports Brasil.

‘Vini’ continuó y se centró en la influencia de Florentino Pérez, quien le ha confesado su admiración. “Siempre me da la mayor fuerza del mundo y me dice que es mi mayor fan después de mi familia. Estoy feliz y contento con eso y quiero seguir ayudando al Real Madrid y poner al club en el lugar en el que siempre debe estar”, agregó.

Luego, el brasileño sostuvo que nunca pensó marcharse a pesar de las dudas. “Siempre he estado centrado en querer estar aquí con los mejores jugadores y aprendiendo de ellos (…) Quiero quedarme para siempre, seguir construyendo su historia y ayudar al equipo a hacer más goles, dar más asistencias, participar en más partidos y ayudar cada vez más”, expresó.

De otro lado, Vinicius destacó la buena relación que lleva con Eden Hazard. El sudamericano y el belga compiten por un lugar en el once titular. No obstante, la lucha interna no impide que el ‘Duque’ siempre tenga tiempo para hacer recomendaciones al joven atacante sobre algunas cuestiones en el juego.

“Siempre habla conmigo. Fuera del campo es muy buena gente. Siempre está feliz. Estoy feliz de poder cumplir un sueño, de jugar con él. Es un gran jugador, veía lo que hacía por televisión y cómo arriesgaba con el balón. Poder pelear por el puesto con alguien como él me hace feliz también. Me dice que tenga tranquilidad y que nunca deje de arriesgar”, añadió.

Finalmente, el extremo se refirió a las obligaciones de Real Madrid en la Liga de Campeones, donde se medirá esta semana al Atalanta en Italia. “Quiero pasar de fase, llevar al Madrid a la final. Llevo tres títulos aquí y quiero más, y la Champions League es uno de mis grandes objetivos”, cerró.