Julio Baptista, quien tuvo experiencias en el fútbol de España e Italia, se refirió al Real Madrid vs. Atalanta de la Champions League. El brasileño se centró en la labor que está realizando el entrenador Gian Piero Gasperini e indicó que la propuesta ofensiva puede generar serios problemas en los duelos contra el cuadro comandado por Zinedine Zidane.

“Me gusta mucho la propuesta audaz y valiente de su equipo. Los ‘nerazzurri’ juegan un fútbol dedicado al ataque y al espectáculo, a menudo logrando marcar muchos goles contra sus oponentes. Nunca se escatiman en el campo”, declaró el mundialista con la ‘Canarinha’ en una entrevista con el portal Tuttomercatoweb.

De hecho, según el ex Real Madrid, Atalanta ya demostró lo que es capaz de hacer a partir de la forma encarar citas importantes. “El equipo de Gasperini ya no puede considerarse una sorpresa, ni siquiera en Europa. Viene de tres temporadas excelentes y de los cuartos de final de la Champions League 2019-2020 con el PSG, no lo olvidemos”, agregó la ‘Bestia’.

No obstante, Julio Baptista señaló que el club español suele salir airoso de las jornadas de Liga de Campeones. Incluso, las hazañas de la ‘Casa blanca’, que levantó 13 veces la ‘Orejona’, se produjeron en momento complejos y hasta con ausencias en la formación principal, tal como ocurrirá en Bérgamo.

“Real sigue siendo Real, a pesar de las dificultades y ausencias. Sabemos bien que los blancos siempre son temibles, sobre todo cuando se trata de su competición por excelencia y un doble enfrentamiento. Espero un gran equilibrio, en este partido puede pasar cualquier cosa”, agregó el ganador de LaLiga 2007-08.

De todos modos, el brasileño tiene mucha expectativa por lo que ocurrirá en una de las eliminatorias más llamativas de los octavos de la Champions League. “Entre Atalanta y Real Madrid espero un gran partido, tanto de ida como de vuelta”, concluyó el ex Roma.