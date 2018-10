Real Madrid vs. Alavés EN DIRECTO: 'merengues' quieren volver al triunfo en la Liga Santander

Para volver a la senda del triunfo. Real Madrid, golpeado por las últimas derrotas que han desencadenado una minicrisis, visita al Alavés en el estadio de Mendizorroza, por la fecha 8 de la Liga Santander.

En sus últimos tres partidos el cuadro de Julen Lopetegui no logra ganar y no ha podido anotar. Y en estos momentos el técnico del Real Madrid empieza a recibir críticas de todo tipo; incluso lo comienzan a comparar con Rafa Benítez, un entrenador que no supo dar la talla en el Bernabeu.

Para este duelo, Julen podrá contar con los experimentados Sergio Ramos y Gareth Bale, quienes se perdieron el duelo contra CSKA Moscú por Champions League. Sin embargo, Isco y los laterales Dani Carvajal y Marcelo aún no podrán reaparecer pues no han superado sus lesiones musculares. El volante español, por su parte, fue operado de apendicitis.

Sin estos jugadores, Real Madrid saldrá a enfrentar al Alavés. Asimismo, regresa al once en el centro del campo Luka Modric, jugador trascendental. Además Lopetegui piensa en introducir más novedades. La portería será de nuevo para Thibaut Courtois, a los laterales parten como favoritos Odriozola y Reguilón, con buenas sensaciones en su primer partido en Moscú, y en función del sistema por el que apueste en busca de los goles perdidos, la situación de Karim Benzema podría cambiar.

Posibles alineaciones:

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Maripán, Laguardia, Duarte; Ibai Gómez, Brasanac, Wakaso, Jony; Sobrino y Calleri.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Marco Asensio y Mariano.