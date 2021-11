Hubo un culebrón para resolver el asunto contractual entre Real Madrid y Sergio Ramos. El club ofreció una renovación por una temporada y una reducción salarial, pero el zaguero pidió, al menos, dos años más y un aumento sustancial. Pero, la edad del zaguero y la crisis generada por la pandemia, impidieron alcanzar un acuerdo. Entonces, el español eligió marcharse a París Saint Germain, donde no ha debutado por causa de una lesión que no le deja en paz.

A meses de lo acontecido, parece que la ‘Casa blanca’, nuevamente dirigida por Carlo Ancelotti, sabe vivir sin el ‘4′. Aunque, hay un personaje que opina lo contrario, pues considera que los merengues pierden mucho sin el rudo central. Hace unas horas, Lothar Matthäus, campeón mundial con Alemania en Italia 1990, se refirió a la versión del conjunto blanco y se fijó en la ausencia del ex Sevilla.

“El Real Madrid ha perdido su personalidad sin Sergio Ramos”, expresó el germano en una emisión del programa Vamos de Movistar+. En la misma línea, el ganador de la Eurocopa de 1980, se refirió al reemplazante del zaguero español. “David Alaba es un gran jugador, pero no tiene esa personalidad. No es un líder como Sergio Ramos”, opinó el retirado jugador, quien actualmente tiene 60 años.

El destino para Erling Haaland

Matthäus, quien vistió la camiseta de Bayern Múnich en dos etapas diferentes, se ha referido a una de las actuales sensaciones de Europa y el mundo: Erling Haaland. Para el alemán, el actual goleador de Borussia Dortmund tiene grandes opciones de marcharse al cuadro muniqués en el futuro, pero es posible que no coincida con Robert Lewandowski.

No obstante, el campeón mundial cree que el ‘Cyborg’ calzará perfecto en el proyecto de la ‘Casa blanca’ y haciendo dupla con Kylian Mbappé. “Haaland puede que acabe en el Bayern después de Lewandowski, pero no junto a Lewandowski. Esta es una buena historia, pero no funcionaría. Encajarían mejor Haaland y Mbappé en el Real Madrid”, manifestó.

Balón de Oro y Champions League

Lothar Matthäus pertenece a la lista de futbolista que levantaron el Balón de Oro. Él lo ganó en 1990. Entonces, como tal, tiene autoridad suficiente para emitir un juicio con respecto a los posibles ganadores en el 2021. “Deseo que [Lewandowski] gane el Balón de Oro porque el año pasado ya se lo merecía. Este año está más reñido, pero es mi favorito. Benzema ha hecho una gran temporada, pero no ha ganado ningún título. Le eliminaron pronto de la Eurocopa con Francia y no ha sido campeón con el Madrid en España”, sostuvo.

De otro lado, el teutón se refirió a los que pueden quedarse con la ‘Orejona’. “Para mí, los favoritos en la Champions son el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City y el Bayern Múnich”. Luego, se refirió a uno de los grandes que pasa por inconvenientes serios. “Barcelona tiene sus problemas y el Atlético siempre ha sido un equipo peligroso, pero no es tan buen equipo como el Liverpool o el City”, cerró.