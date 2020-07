Real Madrid se ha llevado la victoria en San Mamés contra Athletic Club de Bilbao con un gol de Sergio Ramos, quien ha sido protagonista no solo por su anotación, sino también por una polémica jugada en el área merengue donde pisa a Raúl García. Para muchos, esta es la gran polémica del encuentro por LaLiga.

Real Madrid vs Athletic Club Bilbao: el pisotón de Sergio Ramos a Raúl García (05/07/2020)

Luego del partido, Sergio Ramos habló sobre esta acción: “Es cierto que piso a Raúl García, pero está detrás de mí y no lo veo. No está el balón en ejecución de jugada, no creo que sea nada piso un poco la bota de Raúl pero no es una jugada determinante”, afirmó el defensor del Real Madrid luego del partido.

Además, Sergio Ramos fue el encargado, una vez más, de anotar desde los doce pasos. Por segundo encuentro consecutivo, Real Madrid gana gracias a un penal convertido por Sergio Ramos: “En esos momentos de tensión, me encuentro cómodo. Soy el más idóneo para lanzarlo”, añadió el centrodelantero del Real Madrid.

Real Madrid ha sumado 77 puntos gracias a esta victoria en la jornada 34 de LaLiga Santander y le ha sacado 7 puntos de ventaja al Barcelona, que este domingo 05 de julio deberá enfrentar a Villarreal en La Cerámica. A falta de 4 encuentros, Real Madrid puede quedar bastante cerca de asegurar su título de LaLiga.

