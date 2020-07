El clásico Real Madrid vs. Barcelona no solo se vive jornada a jornada en LaLiga Santander, sino que ahora se ha trasladado a las redes sociales con un enfrentamiento entre Sergio Ramos y Arturo Vidal.

La polémica jugada protagonizada por Sergio Ramos y Raúl García en el Real Madrid-Athletic Club

En la jornada 34, Real Madrid se llevó una victoria sufrida por 1-0 ante Athletic Bilbao en San Mamés, pero la polémica del encuentro se dio en el área merengue: Sergio Ramos le dio un pisotón a Raúl García luego de un resbalón, jugada que los locales reclamaron como penal, pero para los árbitros del VAR y el juez principal, la acción debía continuar.

Justo en ese momento, Arturo Vidal publicó un emoticon de risa en su cuenta de Instagram, como riéndose por lo que estaba viendo en el encuentro del Real Madrid.

La respuesta de Sergio Ramos no tardó en llegar y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Resulta que el pasado 19 de junio, Barcelona empató 0-0 contra Sevilla y Arturo Vidal celebró que su club se llevó un punto. Esta vez, el defensor central del Real Madrid le respondió al ‘Rey’ con un “+3″ seguido de un emoticon de un guiño.

La palabra de Sergio Ramos sobre la polémica con Raúl García

Luego del partido, Sergio Ramos habló sobre esta acción: “Es cierto que piso a Raúl García, pero está detrás de mí y no lo veo. No está el balón en ejecución de jugada, no creo que sea nada piso un poco la bota de Raúl pero no es una jugada determinante”, afirmó el defensor del Real Madrid luego del partido.