Raphael Varane cumple este 2021 10 años en el Real Madrid. El francés se convirtió en uno de los hombres de confianza de Zinedine Zidane en la defensa y es uno de los principales líderes del equipo; sin embargo, su contrato vence el 30 de junio del 2022 y sus intenciones de continuar serían muy escasas.

En la conferencia de prensa con la Selección de Francia, Varane prefirió no pronunciarse sobre su futuro en el Santiago Bernabéu. Su silencio llamó la atención a más de uno.

Tras la pregunta de la prensa, este dijo: “Estamos a dos días de un partido internacional con la Selección, nos concentramos en eso. No quiero responder a esa pregunta”.

El propio jugador aceptó hace algunos meses que podría plantearse despedirse del Real Madrid debido a que quería nuevos retos que le permitan salir de su zona de confort.

Didier Deschamps, entrenador de Francia, también fue consultado sobre el momento de Varane. “No me ha dicho que quiera cambiar de club. Sabe perfectamente dónde está. Es posible que se esté haciendo esa reflexión, pero no me lo ha comentado por ahora”.

En la convocatoria de Francia el gran ausente es Karim Benzema. El técnico también fue consultado sobre el momento del atacante del Real Madrid.

“No soy el más adecuado para hablar de Karim en la Selección. Hace años que estamos en el mismo club, hemos ganado cuatro Ligas de Campeones. Con el seleccionador, llevo ocho años en los que ha confiado en mí. No me siento cómodo hablando de esto”, dijo Deschamps.

Por su parte, Varane solo tuvo buenas palabras para su compañero en la ‘Casa Blanca’: “Es un competidor, un luchador. Para él es una motivación mostrar el gran jugador que es. Siempre trata de mostrar que es un gran delantero, uno de los mejores del mundo. Está bien físicamente y mentalmente más determinado que nunca. Cada día disfruto más jugando con él. Es un jugador top y está en una gran forma”.