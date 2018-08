¿Reemplazo para Cristiano? Real Madrid tomó una decisión

Parece ser que Real Madrid cerrará un mercado de pases en blanco, sin sumar refuerzo alguno pese a que se le fue el hombre más importante de los últimos 9 años como Cristiano Ronaldo.

En el último programa de Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol reveló la importante decisión que ha tomado la 'Casa Blanca' respecto al tema de fichajes: "El Real Madrid no se plantea fichar a nadie. No se quiere gastar 150 millones en Cavani de 31 años, ni 80 en Rodrigo", dijo el periodista español sobre los dos nombres que sonaban como fichajes para Real Madrid.

Además, Josep Pedrerol agregó que "el mercado sigue abierto hasta el 31 de agosto, por lo que en estos 11 días puede haber alguna sorpresa. El Real Madrid sigue estudiando todas las posibilidades, no cierra la puerta a fichar. Pero sí es cierto que no piensa hacerlo si no es por una cantidad razonable", finalizó sobre el tema.

Todo hace indicar que Julen Lopetegui deberá arreglárselas con los jugadores que tiene. Gareth Bale ha demostrado, hasta el momento, ser el jugador más desequilibrante del equipo y a punta de goles pretende ganarse -nuevamente- a la hinchada madridista.

