¿Real Madrid o PSG?: Neymar reveló dónde jugará la próxima temporada

Este domingo, Neymar fue galardonado con el premio al mejor jugador de la Ligue 1 en la temporada 2017-18, ceremonia realizada por el sindicato de jugadores. Sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención, sino fueron las preguntas en torno a su futuro, pues se especula mucho por una posible llegada al Real Madrid.

El día sábado previo a la ceremonia, Nasser Al-Khelaifi quien es presidente del PSG, reveló que "Neymar se queda al 2000%", pero el brasileño se mostró dubitativo en su respuesta al decir si se queda o no en París: "Ahora mi objetivo es la Copa del Mundo, no hablar de traspaso o no, me he pasado mi vida entera, en cada mercado, haciéndolo, es un poco molesto", afirmó el brasileño.

Cuando los periodistas que asistieron a la gala insistieron en las preguntas por su posible salida de París, Neymar se negó a responder si se quedaba o no, pero sí fue claro en algo: "En todos los mercados, se habla de estas cosas. No estoy en un momento para hablar de cualquier cosa. Todo el mundo sabe lo que he venido a hacer aquí, los objetivos que tengo", finalizó el futbolista que estará presente en Rusia 2018.

De momento, Neymar sigue con su recuperación para llegar a punto para la Copa del Mundo que se realizará dentro de un mes.

