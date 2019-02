Real Madrid y los once jugadores que se irían si continúa Solari

Real Madrid atraviesa su mejor momento en la presente temporada bajo el mando de Santiago Solari. De alcanzar algún título, lo más probable es que el argentino continúe al mando del equipo merengue, pero con muchos cambios en el plantel.

Según ha informado el portal español 'Don Balón', Keylor Navas, Jesús Vallejo, Marcelo, Javi Sánchez, Luka Modric, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Isco, Gareth Bale, Marco Asensio y Mariano Díaz son los once apuntados a dejar el plantel.

"Otras fugas cantadas son las de Brahim Díaz, que apunta al Espanyol, la de Isco y la de Bale, que dejarán sitio a Hazard y Neymar, los dos galácticos del verano. Asensio tampoco tiene asegurada su continuidad y podría entrar en un cambio de cromos", indicó el portal español sobre las posibles próximas partidas.

Recordemos que Marcelo en una entrevista con Esporte Interativo, dejó en claro que "si el Real Madrid no me quiere, que paguen y me voy". El principal candidato es Juventus.

