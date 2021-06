Carlo Ancelotti firmó un contrato por tres temporadas con Real Madrid y también pasó por la rueda de prensa en las instalaciones del club. En el diálogo con los periodistas, el DT ha sido consultado por la marcha de Zinedine Zidane y la carta que compartió en la que acusó falta de apoyo por parte del presidente Florentino Pérez.

“No he entendido lo que quería decir”, admitió el italiano con relación a la misiva del francés. ‘Carletto’ envió un mensaje a su exasistente: “Estoy en el fútbol desde hace 40 años y es normal que se hable. Eres el entrenador, los jugadores juegan, los periodistas cuentan lo que pasa y es todo normal, conozco bien este mundo. Es así y lo tenemos que aceptar. Sobre todo, tener respeto a todos los que trabajan en este mundo”, explicó.

Eso sí, el técnico del cuadro blanco reconoció la labor de Zidane en el Santiago Bernabéu. “Zizou ha ganado tres Champions en un rato. Ha hecho un trabajo fantástico hasta el último día aquí. No he hablado con él porque fue todo muy rápido, pero voy a hacerlo. En los últimos tiempos no hemos tenido una relación continua, nos hemos pasado mensajes, pero es un amigo, lo primero”, manifestó.

¿Cómo gestionará la plantilla?

Ancelotti llega a Real Madrid en medio de situaciones que deben resolverse. Por ejemplo, la renovación de Sergio Ramos está pendiente, tampoco se conoce qué pasará con jugadores como Gareth Bale, Marcelo o Isco. Además, el estratega tiene la tarea de evaluar a los miembros del plantel que están cedidos en otros clubes como Martin Odegaard, quien debe volver tras su paso por Arsenal.

“Sergio Ramos es un jugador muy importante, fundamental para todos los éxitos. Vamos a hablar con el jugador, pero no conozco los detalles”, comentó sobre el capitán. “Tengo mucho cariño a Bale, a Isco, a Marcelo... Son jugadores del club, eso ya los motiva. Hay un juez que es el campo. Tienen que entrenar bien y demostrar que pueden jugar en aquí”, agregó.

“No he hablado todavía sobre la plantilla. La conozco muy bien, también a los jóvenes que están en el segundo equipo y a los que vuelven de cesión. Tenemos muchas opciones. Quiero hacer una evaluación de todos con calma. En los próximos días vamos a plantear la plantilla para competir en todos los torneos”, sostuvo.

Finalmente, Ancelotti desea sacar lo mejor de Hazard, quien sigue en deuda. “Es un jugador top. Ha tenido problemas el primer año. Todavía no ha exprimido su máximo potencial, pero lo va a hacer porque tiene ganas. Cuando uno está motivado... Puede ser este el año justo para exprimir todo su potencial”, sentenció.