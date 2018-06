Real Madrid no podrá fichar a su gran obsesión para ser el '9' merengue

Real Madrid está buscando, no solo un técnico que pueda suplir a Zinedine Zidane tras su partida sorpresiva, sino también un nuevo centrodelantero que llegue a aportar una gran cuota goleadora a la 'Casa Blanca'.

Todo hacía indicar que era Robert Lewandowski el elegido, pero el presidente de Bayern Munich lo ha descartado: "Lewandowski no se vende. El precio de 200 millones no tiene sentido. Robert no se venderá y jugará en el Bayern la próxima temporada. Todo se ha dicho ya al respecto", dijo Uli Hoenes en diálogo con Sky.

"Robert siente que necesita un cambio y un nuevo desafío en su carrera. Los responsables del Bayern Múnich están al tanto de ello", indicó Pini Zahavi hace algunos días para el diario alemán Sport Bild, sobre las intenciones de Robert Lewandowski para salir del club en la siguiente temporada.

Otras opciones que Real Madrid maneja son las de Harry Kane y Neymar, quienes están en la lista de los fichajes 'bomba' de la 'Casa Blanca' para la temporada 2018-19.

