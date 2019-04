Real Madrid y Manchester United podrían protagonizar histórico trueque

Real Madrid y Manchester United podría ser los grandes protagonistas en el próximo mercado de pases. El cuadro merengue necesita reforzarse ante la sequía de títulos en la presente temporada, mientras que los 'Diablos Rojos' quieren potenciar su actual plantel. Paul Pogba sería el hombre indicado para llegar a vestirse de blanco.

En coqueteos

De parte de Zidane, el francés no ha ocultado su admiración por el volante del United: "Me gusta mucho Pogba, no es nuevo. Es un jugador diferente, aporta mucho y hay pocos jugadores que aporten tanto como él", afirmó el DT del Real Madrid.

Pero no fue todo, ya que dejó abierta la posibilidad de un fichaje: "Si cuando él termine su experiencia en el United quiere venir, ¿por qué no va a venir al Madrid?".

Paul Pogba respondió a todo esto y dijo que "El Real Madrid es un sueño para todos los niños, para todos los jugadores de fútbol, especialmente con Zidane".

El trueque

Según apuntan medios en Inglaterra y España, hay dos jugadores del Real Madrid que estarían involucrados en esta megaoperación. Gareth Bale y Toni Kroos serían los elegidos para vestirse de 'Diablos Rojos'. Lo del galés no es ninguna novedad, el club inglés lo pretende hace mucho tiempo y podría invertir en su fichaje.

Lo del alemán va por una posible salida de Ander Herrera, quien se especula que fichará por el PSG ante la ausencia de Adrien Rabiot en la siguiente temporada.

