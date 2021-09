Real Madrid, PSG y Kylian Mbappé fueron grandes protagonistas del mercado de fichajes que cerró hace una semana. El club español se esforzó en conseguir la incorporación del delantero de la selección francesa. Sin embargo, ‘Les Bleus’ defendieron su posición: mantener al jugador en la primera plantilla por todo este curso.

Ni las propuestas presentadas por la ‘Casa blanca’ -cercanas a los 200 millones de euros- cambiaron la postura desde París. En ese sentido, los galos están expuestos a perder a una de las grandes estrellas del plantel en enero. Desde el primer mes del 2022, los merengues pueden tocar la puerta del crack y alcanzar un acuerdo a coste cero.

Luego de intensos meses de conversaciones y movimientos, Nasser Al-Khelaïfi se ha pronunciado sobre el caso Madrid-Mbappé. Durante un evento de la Asociación Europea de Clubes (ECA), la cual preside, el titular de París Saint-Germain respondió una pregunta relacionada al motivo para desechar las ofertas que llegaron desde la capital de España.

“Lo único que importa es que el club respete el juego limpio financiero. Y París lo respeta”, manifestó el mandatario de ‘Les Parisiens’ en la rueda de prensa. La argumentación de Al-Khelaïfi está vinculada con las constantes críticas que ha recibido la entidad que lidera por el asunto del conocido Fair Play Financiero.

De hecho, en la reciente ventana de transferencias, PSG ha sido señalado en más de una ocasión por las llegadas de Lionel Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y Nuno Mendes, también por la permanencia de Kylian Mbappé, Neymar y más de 30 salarios millonarios por los que pagará en este periodo.

Mensaje a los clubes de la Superliga

El presidente de París Saint-Germain, atacó, sin nombrarlos, a los tres clubes que no se retiraron del polémico proyecto de la Superliga europea, Real Madrid, Barcelona y Juventus, y los calificó de “fabricantes de fábulas” y de “manipuladores de hechos”.

“No vamos a perder tiempo sobre lo que pasó el 18 de abril (fecha en la que divulgó la Superliga) y de la ‘no tan Superliga’, porque no me gusta darles tanta importancia a los fabricantes de fábulas”, dijo desde Lausana Al-Khelaïfi, en su discurso de apertura de la ECA.

“Nosotros hemos defendido los intereses del fútbol europeo para todos (...) mientras que los tres clubes rebeldes (Real Madrid, Barcelona y Juventus) malgastan energía, manipulando los hechos, y siguen poniendo el grito en el cielo. Los otros (clubes) avanzan para construir un mejor futuro para el fútbol europeo”, agregó el dirigente catarí.