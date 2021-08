Kylian Mbappé es el gran protagonista del mercado de fichajes. El delantero es pretendido por Real Madrid, mientras que PSG desea retenerle, aunque daría su brazo a torcer antes de cerrar la actual ventana de transferencias. Lo cierto es que, en las últimas semanas, todo el mundo se pronunció al respecto, menos el atacante.

Por esa razón, los hinchas del club parisino le han caído encima. Críticas en las redes sociales y hasta pitos cuando es presentado en el estadio Parque de los Príncipes. Un cargamontón innecesario, según opinó Thierry Henry, un referente en el balompié francés. En ese sentido, el campeón del mundo en 1998 defendió al nacido en Bondy.

“¿Mbappé le falta el respeto a alguien? No vi nada de eso”, declaró el ex Arsenal en una conversación en Amazon Prime, la plataforma en la que labora como panelista. Eso sí, ‘Titi’ Henry quiere que Kylian permanezca con ‘Les Parisiens’, pero no descarta nada hasta que concluya el periodo de contrataciones.

“Espero que se quede en el PSG y siga bien. Veamos qué pasará en el futuro, porque es normal evaluar las cosas”, agregó el ex Barcelona. Asimismo, el ganador de la Eurocopa 2000 destacó el compromiso mostrado por el futbolista de 22 años, quien debe estar atravesando por una situación tensa.

“La realidad es que sigue en el PSG, entrenando, caminando, corriendo y creando oportunidades para sus compañeros. Marca goles y es un jugador que respetará su contrato. No está haciendo nada malo y ha estado respondiendo en el campo, por lo que deberían estar satisfechos”, sentenció Henry, actual ayudante de campo de la selección belga.

La oferta de Real Madrid

Hace unas horas, el club español ofreció 160 millones de euros por el delantero, pero PSG rechazó aquella cantidad. Entonces, como era de esperarse, la ‘Casa blanca’ intentará por segunda vez y con una mejora económica significativa.

De acuerdo con información del diario británico The Telegraph, la institución que preside Florentino Pérez presentará una nueva propuesta, cuyo valor ronda los 210 millones de euros. Una cifra que supera los 200 millones que, según el periódico L’Equipe, estaba dispuesto a recibir el conjunto parisino.

De hecho, la directiva encabezada por Nasser Al-Khelaïfi cree que Real Madrid no tendría problemas en invertir más de 222 millones (lo que pagó PSG para contratar a Neymar desde Barcelona) por quedarse con Mbappé. Aunque, con la oferta que enviará a las oficinas en Francia, no está lejos de la cifra récord.