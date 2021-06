El futuro de Kylian Mbappé es uno de los asuntos que más preocupa a la directiva de PSG. A lo largo de la temporada pasada, el club francés presentó una oferta al jugador, pero no recibió respuesta. El tema se ha ido dilatando y tal parece que el campeón del mundo tiene serios planes de abandonar el combinado de la capital.

En las recientes horas, un reporte brindado por el periodista Daniel Riolo del medio RMC Sport detalló las intenciones del artillero de ‘Les Parisiens’, quien está en la mira de Real Madrid como potencial fichaje estrella. Eso sí, el comunicador no ha especificado si hay algún destino preferido para el futbolista de 22 años.

“Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle, pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada. Y por eso Doha no quiere escucharle hablar”, desveló Riolo.

Enseguida, la fuente citada desveló todo el escenario que se armará en caso Kylian oficialice la noticia a los directivos. Enseguida, el cuadro de París tendrá que analizar alternativas en el mercado para intentar reemplazar a uno de los hombres claves para el proyecto que lidera el entrenador argentino Mauricio Pochettino.

“Si Mbappé manifiesta esas ganas de irse, quiere decir que tiene que buscar un club y que después el PSG tiene que moverse para encontrarle un sustituto. Pero sí, la noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el PSG”, manifestó Riolo durante la última emisión del espacio deportivo After Foot.

Concentrado en la Eurocopa

Ya lo expresó el propio Mbappé en conferencia de prensa: “Lo más importante es la selección francesa”. Así respondió el atacante frente a las consultas de los medios de comunicación con respecto a si renovará con PSG o estudiará alguna propuesta (como la del Real Madrid) con miras a la campaña 2021-22.

“Solo quiero hablar del equipo francés para no molestar a los otros futbolistas”, agregó el atacante del cuadro galo que cerrará su participación en la ronda de grupos este miércoles contra Portugal de Cristiano Ronaldo. El elenco comandado por Didier Deschamps está dentro de la siguiente etapa, pero debe esperar cómo se desarrolla la última jornada para definir su posición en la tabla.