Francia superó sin problemas a Gales por un claro 3-0 y demostró por qué es uno de los grandes favoritos para levantar la Eurocopa 2021. Kylian Mbappé fue la estrella del encuentro tras anotar el 1-0 y asistir a Antoine Griezmann para el 2-0, generando que todos lo señalen como el principal referente de ataque del equipo para la próxima competición continental. Tras el partido, decidió hablar sobre su futuro y de lo que significa para defender los colores del seleccionado.

Mbappé creció en AS Mónaco; sin embargo, estuvo muy cerca de pertenecer a las divisiones menores del Real Madrid. “Mis padres querían que comenzara mi carrera en Francia, que tuviera una educación francesa... para el fútbol y para continuar mi educación. Ir a España, aunque fuera con Zidane, era otro país, otra cultura”, explicó en conversación con ‘L’Obs’.

Tras el interesante dato sobre el club blanco, Kylian explicó sus intereses como profesional. “Siempre tienes que ponerte retos, te permiten no dormirte en los laureles. El terreno de juego me alimenta, es mi recarga. Gracias a eso, tengo la energía para afrontar los demás aspectos del fútbol”.

El futbolista del PSG explicó que tuvo que madurar muy rápido a pesar de su corta edad. “Era un chico de 18 a 19 años al que le encantaba hacer cosas como un chico de 18 a 19 años. Pero, en el campo, me pidieron que fuera adulto. Cuando quieres llegar al nivel superior, no hay lugar para los inmaduros, no hay espacio para los niños. Es el mundo de los adultos, tienes que estar preparado”

Mbappé es consciente que representar a su país tiene un gran valor. “Nací en Francia y crecí en Francia, Francia me lo dio todo. Trato de devolvérselo, cada vez que juego con la Selección. Creo que mi amor por Francia ya no está por demostrar. Juego con Francia por encima de todo”, dijo.

“¿Ser un icono francés? Estoy orgulloso de ello. Ser un icono de tu país es algo que crea derechos y deberes, pero también es motivo de orgullo, porque es sinónimo de reconocimiento, el de todo un país. Es un orgullo sin nombre”, agregó.

Francia enfrentará el próximo martes un nuevo partido amistoso ante Bulgaria y quedará lista para la Eurocopa 2021. Debutará en la competición continental ante Alemania el 15 de junio.