José Mourinho tiene historias particulares en Real Madrid y Chelsea, protagonistas de una de las semifinales de la Champions League que se definirán la próxima semana. A días del partido de vuelta en Stamford Bridge, el entrenador se animó a dar una opinión sobre el importante compromiso para sus ex clubes.

De entrada, ‘The Special One’ aclaró que está en medio de un escenario complicado por elegir entre los dos, pues siente mucho cariño por ambos. Sin embargo, por el tiempo, los momentos y las personas, el estratega portugués terminó inclinándose por los ‘Blues’ pensando en la final de la Liga de Campeones.

“Tengo un gran respeto por los clubes donde he trabajado antes. Si uno de mis anteriores clubes juega, normalmente iré con ellos porque tengo conexiones con gente y con los aficionados. Si el Real Madrid jugara contra un equipo que no significa nada, ¿quién querría que ganara? El Real Madrid”, adelantó ‘Mou’.

“Pero ¿qué pasa si juega contra el Chelsea, como en las semifinales de este año? Iría con mis amigos. ¿Está la misma gente que cuando estuve yo? ¿El mismo presidente? ¿El mismo propietario? Si algún día tuviera que ir a Italia a entrenar a un rival del Inter, no me lo pensaría dos veces. Tengo esa manera profesional de mirar las cosas y me siento bien”, agregó en una entrevista con el diario The Times.

La vida de Mourinho alejado de los campos

Tottenham cesó del cargo de entrenador a José Mourinho. Luego de confirmarse la noticia, el DT desveló que “estoy haciendo vida normal. Me siento fresco y calmado. Voy a esperar para volver al fútbol, quizás la próxima temporada sea prematuro. Tengo que esperar no solo al club idóneo sino a la cultura ideal”.

“Disfruto siendo analista en medios de comunicación porque siento que puedo marcar la diferencia. Yo no quiero audiencias, no es mi trabajo, otros necesitan ir en alguna dirección o ser extremos y agresivos para hacerse un nombre. Yo voy con dos perspectivas. La primera, por mí mismo, ya que no estoy trabajando, estoy de vacaciones y conozco gente. La segunda parte es para hacer un servicio al fútbol, digo lo que veo sin tener agenda”, agregó sobre el trabajo que tendrá en la Eurocopa para un medio inglés.