El contundente mensaje de Isco a Cristiano Ronaldo por su marcha del Real Madrid

El volante español del Real Madrid, Isco, habló en conferencia de prensa previo al partido frente a Viktoria Plzen por Champions League. El futbolista se refirió a los malos resultados que ha tenido el equipo blanco en los últimos partidos, respaldó a Julen Lopetegui y también le mandó un mensaje a Cristiano Ronaldo por su salida a la Juventus.

"Confiamos en la plantilla que tenemos y en lo que hemos hecho. El míster tiene toda nuestra confianza. A partir de ahí, pueden pasar un millón de cosas", dijo Isco.

"No es fácil asimilar esta cantidad de malos resultados. En seis temporadas he vivido momentos malos y siempre hemos sabido resurgir", añadió el jugador del Real Madrid.

No extraña al portugués

Isco fue contunde al referirse sobre Cristiano Ronaldo: "Se lleva hablando toda la temporada. No podemos hablar de quien no está".

Echo de menos a Bale cuando no está, a Carvajal cuando está lesionado. No podemos echar de menos a quien no está. No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí", agregó.

