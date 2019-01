Real Madrid: Extécnico revela quién reemplazará a Santiago Solari

Merengues tendrán cambio de rumbo y ya se sabe quién piloteará su barco. Santiago Solari no seguirá la siguiente temporada como técnico del Real Madrid, la directiva blanca ya tiene cerrada la llegada de su reemplazante. Bernd Schuster, ex técnico y jugador del equipo español, aseguró que sus dudas quedaron despejadas tras una conversación con el presidente del club, Florentino Pérez.

Viene Low

'Cuando hablé del nombre del Löw, [Florentino Pérez] me miró de una manera extraña. Como si lo hubiera cogido con las manos en la masa. Veo a Löw en el Real Madrid. Los alemanes son muy valorados en el Real. Al fin y al cabo, hemos hecho un buen trabajo ahí. No me extrañaría que el Real intentase contratar a Löw el próximo verano', señaló Schuster.

Joachim Löw es un buen candidato para dirigir al Real Madrid, según afirmó en la edición digital del diario 'Die Welt'. Como se recuerda la Federación Alemana de Fútbol prorrogó el contrato a Joachim Löw hasta 2022 tras el Mundial de Rusia, pese a la decepción por la eliminación de la selección que acudía como campeona al torneo.

Joachim Löw dirige la selección alemana desde 2006, puesto al que accedió tras haber sido durante dos años asistente de su antecesor en el cargo, Jürgen Klinsmann.