Real Madrid es elegido el mejor club europeo en el 2018

Por todo lo alto. El mejor club europeo es nada más y nada menos que el Real Madrid, quien este último martes fue elegido por la Asociación de Clubes Europeos (ECA) como el equipo que más logró en la última temporada 2017/2018. Ahora, sin la presencia de Cristiano Ronaldo, buscan realizar una buena campaña.

Los 'albos' conquistaron este reconocimiento luego de concretar su tercera Champions League de manera consecutiva, además de también concretarse como campeón de la Supercopa de Europa.

Esta vez, es la cuarta oportunidad en donde el Real Madrid consigue ser el mejor club en el 'Viejo Continente', ya que en el 2014, 2016, 2017 logró el reconocimiento.

Los ex dirigidos de Zinedine Zidane apuntan a realizar una buena campaña, en donde no cuentan con la mega estrella, Cristiano Ronaldo. El delantero ahora pertenece a la Juventus y hasta el momento no ha podido anotar con su nuevo club.

Otros reconocimientos

La ECA también realizó distintos reconocimiento; y no solo en el fútbol masculino, sino también en el femenino, pues el mejor club europeo fue el conjunto del Arsenal. Asimismo el premio al mayor progreso ha sido para el Red Bull Salzburgo. Finalmente, el Gent de Bélgica ha recibido el premio a la mejor labora comunitaria y de responsabilidad social tras su campaña ‘Revitalizing New Ghent’.

