Los hinchas de Real Madrid están enfadados por la actitud de Eden Hazard después de caer contra Chelsea en las semifinales de la Champions League. El delantero se reencontró con sus excompañeros en Stamford Bridge y se le vio riendo con Kurt Zouma y Édouard Mendy al concluir el partido en Inglaterra.

Desde la difusión de la imagen, el ‘Duque’ ha sido víctima de las críticas más ácidas por parte de los fanáticos y la prensa española. Incluso, desde su país, se unieron a los cuestionamientos por la actitud del 7 merengue. Uno de ellos fue el padre de su compañero Thibaut Courtois, quien participó en una conversación para un medio local.

Thierry Courtois no dudó en manifestar que “realmente no es inteligente por parte de Eden hacer eso. A lo mejor no lo pensó realmente y de inmediato se involucró en el resultado del partido. Pero esas imágenes son dolorosas para los seguidores. Si ves a un jugador riéndose dos minutos después de la eliminación ... Eso es poco profesional”.

No obstante, el papá del arquero merengue consideró que Hazard todavía tiene posibilidades de revertir la situación, pero quedará condicionado al resultado e influencia en la pelea por LaLiga. “Si aún puede darle el título a Real Madrid en los próximos cuatro partidos, todo puede ser olvidado y perdonado”, cerró en el podcast HLN Sportcast.

La disculpa de Hazard al madridismo

Eden esperó unas horas desde aquel incidente para pronunciarse. El belga utilizó Instagram para que, a través de una historia, se dirija a todos los hinchas del club. Asimismo, el atacante se comprometió en enfocarse a lo que resta de la campaña, en la que pueden ganar el trofeo de LaLiga.

“He leído muchas opiniones hoy sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición de Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar en el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por LaLiga. ¡Hala Madrid!”, escribió Hazard en su cuenta oficial.

El mensaje de Eden Hazard frente a las críticas de los hinchas de Real Madrid. (Foto: Instagram)