Eduardo Camavinga se convirtió en nuevo jugador de Real Madrid hasta mediados del 2027. El mediocampista se unió a la ‘Casa blanca’, procedente de Rennes de Francia a cambio de 31 millones de euros. Sobre aquel movimiento, el director deportivo Florian Maurice se refirió en una conferencia de prensa.

De entrada, el directivo del club galo se mostró satisfecho por lo que le espera al futbolista de 18 años. En ese sentido, Maurice aseguró que el mediocampista “se va al club más grande que hay”. Enseguida, el mismo personaje desveló que Camavinga posee las condiciones para ser un hombre importante en el plantel de Carlo Ancelotti.

“Para él, es fantástico. Se lo merece. Creo que el Real Madrid le dará los medios para convertirse en un gran jugador. Y para el club, venderle un jugador al Real Madrid es muy bueno”, agregó el miembro del alto mando de Rennes, quien admitió que esperaba una cifra mayor por el fichaje del centrocampista.

“Las bonificaciones dependen de muchas cosas, las participaciones de Eduardo, las actuaciones del club... Hay una serie de bonificaciones importantes que quizás permitan al club ganar algo de dinero en el futuro. Hay un pequeño porcentaje de reventa”, explicó en referencia a los 9 millones de euros en variables que se acordó en el traspaso.

Maurice, de otro lado, recordó unos detalles de la transferencia de Karim Benzema al elenco madridista hace 12 años atrás. “En ese momento fueron 35 millones. No es un club que vende. Le gusta mantener a sus jugadores el mayor tiempo posible, para hacerlos crecer en un proyecto a largo plazo”, explicó.

La felicidad de Camavinga

Eduardo Camavinga mostró su felicidad tras cerrarse su traspaso del Rennes al Real Madrid y aseguró en redes sociales, junto a una foto con la camiseta madridista, que “los sueños se hacen realidad”. También se despidió en redes sociales del elenco francés y sus aficionados con un vídeo repasando su trayectoria.

“Gracias a todos. Con mi corazón lleno de emoción y la cabeza llena de hermosos recuerdos, anuncio oficialmente mi salida del Stade Rennes. Después de ocho maravillosos años es hora de despedirme”, escribió.

“El club me conoce desde que tenía 11 años, me vieron crecer, me ayudaron a evolucionar en el mundo del fútbol y gracias a ellos me convertí en el hombre que soy hoy. Muchas gracias por darme la oportunidad de mostrarte de lo que era capaz. Todos los momentos a tu lado serán inolvidables y quedarán grabados en nuestros recuerdos”, aseguró.