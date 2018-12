Real Madrid cayó goleado ante el CSKA y no llega bien al Mundial de Clubes

Pese a estar clasificado a la siguiente los octavos de final de la Champions League, Real Madrid cayó estrepitosamente de local por 3-0 ante el CSKA de Moscú, que pese a lo abultado del resultado no pudo siquiera meterse a la fase de Europa League. Este resultado ha sido una mazazo para los de Santiago Solari, quienes la próxima semana deberán disputar el Mundial de Clubes.

El CSKA repitió la proeza de Moscú. Vencedor de sus dos duelos ante el vigente campeón de Europa, saboreando esa cita con la historia que extrañamente no le permite seguir en competición europea. El triunfo del Viktoria ante el Roma dejó solo en el disfrute del momento su triunfo a un Real Madrid de meritorios, que mereció más en el primer acto y se desplomó en el segundo.

Aparecía un centro de la zaga que demostró que no está para partidos de altura, con Javi Sánchez a un nivel inferior cuando jugó sin Ramos al lado y Vallejo lejos de su identidad. Se sumó al regreso de Marcelo en banda izquierda, con los mismos malos síntomas físicos que antes de sus percances musculares. Mario Fernandes fue una bala que vio pasar el brasileño hasta que el CSKA encontró el camino de hacer daño.

Los goles del encuentro fueron anotados por Fedor Chalov (37'), Georgiy Shchennikov (43') y Arnór Sigurdsson (73').

Vinicius no apareció

En la adversidad no apareció Vinicius y su alegría en el juego, Asensio se fue apagando y el CSKA aprovechaba para firmar la sentencia con un disparo seco cruzado de Sigurdsson. La segunda derrota con Solari al mando era igual de sonrojante que la protagonizada en Ipurua. El Real Madrid no encuentra la regularidad deseada en un año que no invita al optimismo.

