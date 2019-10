Real Madrid y Barcelona se pelean por una de las figuras del último Sudamericano Sub-17 en Perú | FOTO

El Sudamericano Sub-17 que se realizó en el Perú ha servido como vitrina para que muchos jugadores estén en la mira de grandes clubes del 'Viejo Continente'. Ese es el caso del mediocampista de la selección de Ecuador, Johan Mina, quien ha despertado el interés de Chelsea, Real Madrid y Barcelona.

Según informa el diario Sport, Pep Boada y Ramón Planes, dirigentes de Barcelona, irán a ver a Johan Mina: “Desde hace meses, el club ya se ha fijado en varios futbolistas de la selección tricolor, pero el joven ha centrado toda su atención y el Barça estrechará el cerco en su figura, ya que le considera un centrocampista con muy buena llegada al área y con un gran futuro por delante”, es la información que brinda el medio de Cataluña.

“Por normativa FIFA, Johan Mina no puede firmar por otro club hasta la mayoría de edad. En el mes de febrero cumplirá los 18 años y, por lo tanto, ya podría negociar su salida. La situación con su club no es la deseada por el jugador. El Emelec está intentado cerrar su renovación, pero no consigue avanzar. Por eso, Mina hace más de un año que no juega con el conjunto de Guayaquil y desde este mes de octubre no entrena con el equipo”, añadieron.

De otro lado, Klinton Tenorio, quien es el representante de Johan Mina, señala que existe el interés de Chelsea de sumar al joven volante de la selección de Ecuador, una de las promesas para el 'Tri'. Actualmente juega en Emelec y el conjunto 'eléctrico' busca ampliar su contrato.

