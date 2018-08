Real Madrid y los 7 cracks que se irán para fichar a su nueva estrella

El mercado de verano en Europa está a solo diez días del cierre y Real Madrid no quiere quedarse sin fichar al reemplazo de Cristiano Ronaldo, o al menos alguien que aporte buena cantidad de goles. Por ello, Florentino Pérez usará su último recurso para fichar al gran pedido de Julen Lopetegui: Rodrigo Moreno.

El club está dispuesto a vender o ceder a 7 jugadores para la llegada del centrodelantero español, que fue dirigido por Julen Lopetegui en la selección de España.

Tres porteros menos en la 'Casa Blanca'

Con Keylor Navas y Thibaut Courtois como porteros indiscutibles, Andriy Lunin y Kiko Casilla dejarían el club. El primero, ucraniano de 19 años, sería cedido, mientras que la venta de Casilla sí podría concretarse, pues el futbolista siente que podría ser titular en algún otro club. La última salida sería la de Luca Zidane, quien también correría la misma suerte que Lunin.

Dos opciones menos en ataque

Raúl de Tomás, jugador de 23 años que disputó la temporada pasada con Rayo Vallecano, está a un paso de volver al equipo de Luis Advíncula, pues sabe de las pocas chances que tendrá en Real Madrid. Otro que correría la misma suerte es Borja Mayoral, aunque todo dependería de si logran fichar o no a Rodrigo Moreno pues -por ahora- es la única alternativa para Benzema.

Futuro incierto

Fabio Coentrao es el jugador que no tiene nada claro. No es tomado en cuenta por Julen Lopetegui y podría volver al Sporting de Lisboa, aunque no se sabe si cedido nuevamente o finalmente se concretaría su venta. Otro jugador que saldría es Marcos Llorente, pues el mediocampo del equipo está copado e incluso Federico Valverde es uno de los jugadores que le habría ganado el lugar.

