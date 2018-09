La reacción de Ezequiel Garay al ver el desnudo de su esposa

La esposa del defensor argentino Ezequiel Garay, Tamara Gorro, quien además de modelo es conductora de televisión en España, cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram y decidió utilizar su cuenta en la red social para enviar un sensual mensaje a sus fans.

En la imagen que posteó se la puede observar de espaldas, totalmente desnuda y con los brazos abiertos, sobre una montaña. La imagen fue acompaña con el siguiente mensaje.

"Mujer en libertad. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre", publicó.

Y Ezequiel Garay, futbolista del Valencia español, al ver la imagen sensual que su esposa publicó, tuvo una graciosa reacción. "No sabía que tenía este tesoro en casa", respondió.

Tamara Gorro, por su parte, respondió la frase de Ezequiel Garay con tres emoticones: una cara llorando de la risa, un rostro sonrojado y uno enamorado, con dos corazones en vez de ojos. Así, el defensor argentino prefirió la ironía a cualquier otra forma de tomar la fotografía.

LEE, ADEMÁS: