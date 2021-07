Un soberbio golazo sirvió para romper el empate sin goles. Raúl Ruidíaz, por esa acción en el partidos entre Seattle Sounders y Austin FC, fue protagonista de la noticia y fue destacado por medios internacionales. Además, la ‘Pulga’ se ganó los elogios de su técnico, Brian Schmetzer.

“Ese es un gol increíble. Raúl siempre sabe dónde está el portero en todo momento, la pelota cae y la golpea en primera. Quiero decir, ese es el candidato al gol del año para mí. Es un verdadero goleador”, señaló el entrenador en conferencia de prensa, luego del partido por la MLS.

“No mucha gente va a correr ese riesgo o ese riesgo de golpear esa pelota en primera sobre la cabeza del portero. No muchos jugadores van a hacer eso. Pero Raúl Ruidiaz, sí. Los créditos para él”, añadió el estadounidense, que quedó contento con el trabajo de Ruidíaz.

Premio doble

La brillante definición desde unos 40 metros aproximadamente y su actuación le alcanzó a la ‘Pulga’ Ruidíaz para ser incluido en el equipo ideal de la semana, además también para ser elegido el Jugador de la Semana de la Major League Soccer (MLS).

“Un candidato al Gol del Año le otorga al líder de goles de la liga (11) el Jugador de la Semana de la MLS”, fue el mensaje que apareció en la cuenta Twitter de la liga para anunciar la noticia sobre Ruidíaz, que hoy es el máximo artillero del torneo, con 11 anotaciones, una más que el ‘Chicharito’ Hernández, su más cercano perseguidor.

Junto a Ruidíaz, en el XI ideal están: Kenneth Vermeer (FC Cincinnati), Josh Atencio (Seattle Sounders), Lalas Abubakar (Colorado Rapids), José Hernández (Atlanta United), Diego Chará (Portland Timbers), Ismael Tajouri-Shradi (New York City), Andrés Perea (Orlando City), Arnór Ingvi Traustason (New England Revolution), Felipe Mora (Portland Timbers) y Adam Buksa (New England Revolution).