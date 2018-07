Raphael Varane está harto de que le pidan que se parezca a Sergio Ramos

Cuando había que elegir a los mejores dos zagueros del Mundial Rusia 2018, uno de ellos fue elegido casi de manera unánime: Raphael Varane. El central francés fue una de las figuras de la selección que terminó coronándose en la Copa del Mundo. De esa manera, el futbolista de 25 años sumó un nuevo título a su exitosa carrera.

Como no todo puede ser perfecto, hay algo que pone de mal humor al espigado defensa: que le exijan que se parezca a Sergio Ramos, su compañero en la zaga del Real Madrid.

"Me pone de los nervios, ¿acaso le piden a Sergio Ramos tener que ser otro? La gente me tiene que aceptar como soy. Desde los siete años me dicen que soy un buen chico. Pero también tengo carácter", señaló en una entrevista al diario "L'Équipe".

El campeón francés asegura tener su propia personalidad y que eso le ha permitido estar en lo más alto: permanecer siete años en el Real Madrid, por ejemplo.

"Sin carácter no existe eso, es imposible. Yo he remado en contra desde pequeño; ahora mi carácter se ha podido ver, pero siempre ha estado ahí", aseveró a la vez que señaló que también se considera un líder.

"Cuando hay que hablar, ahí estoy yo, cuando hay momentos duros, ahí estoy yo; en el descanso -de la final del Mundial- fui yo quien dijo a los compañeros que había que ser positivos, que ganábamos 2 a 1 y la primera parte ya había quedado atrás a pesar de los malos momentos vividos", comentó.