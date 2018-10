Ramos sobre Lopetegui: "Estamos a muerte con el técnico"

La última goleada por 5-1 sufrida por el Real Madrid a manos del Barcelona en el Camp Nou a movido los cimientos del conjunto blanco donde ya muchos dan por hecho la salida del entrenador Julen Lopetegui del cuadro blanco. Ante esta posibilidad, el capitán del Madrid, Sergio Ramos, indicó que "Están a muerte con el entrenador".

“Siempre he dicho lo mismo, no son decisiones que corren a manos nuestras, estamos a muerte con el técnico que esté siempre en el mando, esas decisiones las toman los de arriba, veremos lo que pasa en las próximas horas", sostuvo.

Además, Ramos reveló que el entrenador Lopetegui habló fuerte y claro al termino del partido con el equipo, pues nadie tenía en sus planes perder y menos de esta manera.

“Siempre he tenido una relación muy buena con todos los técnicos y lo que he tenido que decirles, se lo he dicho a solas. Hoy no era un momento para hablar. Es normal que el míster tome la voz y haya comunicado sus sentimientos. Es mejor mantenerse la margen porque son situaciones complicados y puede haber reacciones de gente que no son adecuadas”

CONTE SE ACERCA

Por último, Sergio Ramos se dio un tiempo para hablar del posible reemplazante de Lopetegui, el técnico italiano Antonio Conte, quien empieza a asomarse al equipo de Florentino Pérez, este último ya lo habría contactado y el lunes mañana podría llegar a España.

“Cada uno es libre de opinar lo que quiera y es respetable. Tenemos que esperar, aún no han dicho nada. Son decisiones que no corresponden a nosotros y nosotros, a hacer autocrítica, reflexionar. Y a partir de ahí, cambiar la racha", finalizó.