Jugó en Real Madrid, fue compañero de Juan Vargas y hoy anunció su retiro

El volante holandés Rafael van der Vaart anunció este martes su retiro del fútbol profesional a los 35 años. El futbolista pasó por equipos como Ajax, Hamburgo, Real Madrid, Tottenham y Real Betis.

No podía jugar

Rafael van der Vaart jugaba en el Esbjerg de Dinamarca, pero las lesiones no le permitían tener continuidad, por lo que decidió dar un paso al costar y dar por terminada su carrera como futbolista.

"Es el momento de parar. No estoy en el mundo del fútbol para estar rehabilitándome sino para jugar. Quería ser un auténtico veterano de este deporte, pero no pudo ser, desgraciadamente", dijo Rafael van der Vaart al diario De Telegraaf.

"Sólo me queda agradecer a los equipos y a las aficiones de los lugares donde he jugado. He sido muy afortunado de haber podido jugar con grandes jugadores y en grandes estadio", añadió el holandés

Rafael van der Vaart fue compañero de Juan Vargas en Real Betis y de Paolo Guerrero en el Hamburgo. Además, fue subcampeón del mundo con la selección de Holanda en el 2010.

