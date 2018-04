Rafael Márquez ya tiene decidido qué hacer después del mundial

Juan Carlos Osorio, entrenador de la Selección de México, deshoja margaritas respecto de si convocar o no al defensa de 39 años Rafael Márquez, quien ya ha mencionado en más de una oportunidad su deseo de jugar su quinta Copa del Mundo. ¿Y después?

El 'Rafa' ya lo tiene decidido: después del Mundial Rusia 2018 pondrá fin a su carrera futbolística. He ahí el por qué el exzaguero del FC Barcelona está tan interesado en participar en la cada vez más cercana justa mundialista. De hacerlo, cerraría con broche de oro su dilatada y exitosa trayectoria.

"Sería la mejor forma de poder cerrar este ciclo, esta carrera. Ojalá que pueda suceder así", señaló Rafal Márquez. Que eso no suceda también es una posibilidad. Ante tal escenario, el mexicano ya tiene una postura definida.

"Pues no importa; estoy orgulloso de la carrera que hasta ahora he hecho y me iría con la misma felicidad de todo lo que he conseguido en esta linda carrera", afirmó el 'Káiser de Michoacán'.