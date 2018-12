Radamel Falcao cerca de volver a jugar en River Plate

Tras ganar la Copa Libertadores a Boca Juniors, River Plate ya piensa en los refuerzos para la próxima temporada y uno de los jugadores que estaría cerca de volver sería el delantero colombiano Radamel Falcao, quien ya militó en el equipo millonario jugó coincidió con Marcelo Gallardo, actual DT de River.

Las informaciones fueron difundidas por el medio argentino 'TyC Sports', donde detallaron que Marcelo Gallardo solicitó un delantero de nivel internacional para River Plate. La opción por Radamel Falcao tienen explicaciones: las constantes ausencias de Santos Borré por suspensión y la lesión de Ignacio Scocco.

El pasado de Radamel Falcao en River Plate no genera dudas en nadir. Marcó 41 goles en 101 partidos y no tendría inconvenientes en volver al club que lo hizo conocido, debido al mal momento que pasa en AS Mónaco, que está peleando la baja. Con el dinero obtenido, River le hará una oferta económica interesante.

