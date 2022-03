Directivos, entrenadores y jugadores de la Liga MX se han pronunciado después del violento enfrentamiento entre barristas de Querétaro y Atlas. Todos los protagonistas reprobaron este tipo de acciones mediante los medios de comunicación o las redes sociales. Precisamente, por aquella vía, Santiago Ormeño compartió una publicación.

“Es muy doloroso que sigamos viviendo situaciones como la de ayer en Querétaro. La violencia nunca es una opción ni solución”, escribió el delantero de León, uno de los clubes que participa en el Torneo Clausura 2022. El artillero de la ‘Fiera’ compartió la misma postura de tantas otras personalidades relacionadas con el balompié azteca.

Enseguida, el hombre de la selección peruana envió sus mejores deseos a todas las personas que resultaron afectadas por la barbarie en el estadio Corregidora el último sábado. “Espero que todos los afectados se encuentren bien, que nunca se vuelva a repetir algo así”, concluyó ‘Santi’ Ormeño.

Santiago Ormeño se pronuncia con relación a la tragedia en Querétaro. (Foto: Captura)

Reflexión de Juan Reynoso

“Hoy regresamos a la época de barbarie, pero no solo la gente que se dejó llevar por el odio, por el rencor, por alguna afición mal entendida, no solo por esa parte. Hoy tenemos la poca conciencia social de filmar algo y ponerlo en redes. Son vidas de seres humanos, es gente que fue a un estadio a disfrutar un partido, estamos ad-portas de una guerra mundial que de repente nos hace desaparecer a todos y no nos damos cuenta”, expresó Juan Reynoso.

Luego, el preparador de Cruz Azul lamentó el daño que sufrieron las personas en el interior del estadio de Querétaro. “Estamos pensando en hacerle daño al prójimo y no en sumar para que podamos ser una cultura civilizada. Está de más darle las condolencias a la familia porque no hay palabra ni situación que cure el dolor, la impotencia que debe sentir la familia”.

Asimismo, Reynoso cree que la fecha debió pararse desde antes. “Ojalá esta situación nos marque a todos porque en un tuit, en un comentario vamos generando violencia y no nos damos cuenta. Por ahí me informaron que ya la jornada se suspende el día de mañana (hoy), pero debió hacerse desde el partido de la seis de la tarde, espero esto nos haga mejores”, manifestó.

En el cierre, el estratega peruano consideró que un cambio en la mentalidad será vital para evitar ver otra vez este tipo de episodios. “Nada va a curar las heridas de la gente fue al estadio y no me imagino cómo estará la gente en sus hogares. Si seguimos en la misma inercia, pensando cómo estamos pensando, seguro va a volver a pasar”.