La noticia de la tragedia en Estadio La Corregidora, donde se enfrentaron vándalos de Querétaro y Atlas y dejó decenas de afectados, dio la vuelta al mundo. Por supuesto, también en Perú. Este domingo, a propósito de los lamentables hechos, hubo un minuto de silencio ante de empezar el Alianza Lima vs. Sporting Cristal.

Los jugadores titulares, los suplentes, los miembros de los comandos técnicos, espectadores y demás miembros presentes en el Estadio Alejandro Villanueva fueron parte del emotivo gesto que fue destacado por el diario mexicano Récord.

“Lo emotivo. En la liga de Perú, se guardó un minuto de silencio por los acontecimientos ocurridos en Querétaro, la cuenta GOLPERU relató los hechos y publicó este tuit”, detalló el citado medio azteca en una publicación en Instagram.

El reporte del Gobierno de Querétaro

Un brote de violencia en un partido de fútbol en México que jugaban los clubes Querétaro y Atlas la noche del sábado ha dejado 26 personas heridas hasta el momento y ningún fallecido, dijo este domingo el gobernador del central estado de Querétaro, Mauricio Kuri.

“El saldo de estos hechos al momento son los siguientes: 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria, 24 son hombres y 2 mujeres. De esos 26, tres fueron ya de alta, de los 23 aún hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Kuri reiteró que hasta el momento no hay fallecidos por la gresca que obligó a detener el partido de la novena jornada del torneo Clausura 2022 mexicano.

“Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice”, dijo.

Con información de AFP.