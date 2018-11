Queen y su memorable incursión musical en el Play Station

Para los nostágicos de los videojuegos de fútbol recordamos este jueves al Winning Eleven 6 o PES (Play Station) 2002 de Konami que tuvo como temas principales dos canciones de la banda de rocklQueen: “We Will Rock You” y “We Are The Champions”.

El videojuego lanzado poco antes que comience el Mundial de Corea-Japón 2002 para la consola PlayStation tuvo como tema de inicio “We Will Rock You” que hasta ahora es considerado uno de los mejores intros de la historia del Pro Evolution Soccer y de los videojuegos de futbol.

Si el jugador lograba ganar algún torneo se podía encontrar con otra canción de Queen, “We Are The Champions”, tema que también se usa por diversas instituciones deportivas y torneos tras ganar algún campeonato.

Fue precisamente también en un día como hoy que Queen pero de 1991, que el vocalista de la agrupación, Freddie Mercury tomó la decisión de revelar al mundo que padecía Sida. Entonces tomó el teléfono y llamó al representante del grupo, Jim Beach, para ver los detalles de cómo haría público su padecimiento, dos días más tarde, el vocalista falleció a los 45 años.