Queen y la verdadera historia del himno futbolístico We are the champions

Con motivo del estreno de Bohemian Rhapsody, pelicula sobre la vida de Freddie Mercury e interpretada por el actor Rami Malek se reavivó la leyenda sobre la emblemática canción "We are the champions", casi un himno de toda final de evento deportivo, pero especialmente el fútbol. El origen revela de que equipo era hincha el excepcional cantante.

En junio de 1977, el grupo Queen de gira por Gran Bretaña promocionando su disco "A day at the races", tras salir del escenario luego de haber interpretado el himno británico "God save the Queen", las miles de personas que asistían a los conciertos cantaban espontáneamente y a capella, "You'll Never Walk Alone", de Gerry and the Pacemakers, canción usualmente coreada por la hinchada de Liverpool en cada partido de la Premier League.

Por esa razón Freddie Mercury y Bryan May, el guitarrista de Queen, decidieron crear una canción que se entonara a capella y que tuviera toda la fuerza y energía de un himno de estadio y que representara el sublime momento del triunfo.

Bryan May compuso entonces "We Will rock you", pero Freddie Mercury escribió después algo supremo: "We are the champions". Y según confesó en varias entrevistas, lo hizo pensando en su equipo, Manchester United para cantarlo con la gente. Empero tras excluirla de su álbum "A night at the opera", Queen la lanzó como sencillo, junto a "We will rock you", y Freddie Mercury dijo que el tema se refería a la banda y no al Manchester United, lo que fue interpretado luego como una manera de no asociarla a ningún equipo sino que sea universal. En 1994 pasó a celebrar los títulos en las Copas del Mundo.