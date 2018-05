¿Qué número de camiseta usará Andrés Iniesta en el Vissel Kobe japonés?

Andrés Iniesta fue presentado en su nuevo club Vissel Kobe japonés, al que previo a la conferencia de prensa llamó "mi nuevo hogar". El español se mostró entusiasmado por el nuevo reto que tendrá en su carrera tras 22 años vistiendo la camiseta del Barcelona. A pesar de no haber confirmado por cuántas temporadas ha firmado el volante, se especula que sería por tres temporadas.

"Es un nuevo desafío en mi carrera. Tuve varias ofertas, pero me decidí por el Vissel Kobe porque el proyecto que me presentaron me pareció muy interesante. Es un día muy importante para mí, un desafío en mi carrera, confío en este proyecto y vengo a jugar y a trabajar con mis compañeros". Y me demostraron su confianza", acotó Andrés Iniesta, quien la próxima semana se integrará a los entrenamientos de la selección española de cara al Mundial Rusia 2018.

Elogios de Mikitani

La llegada de Andrés Iniesta a Vissel Kobe no solo causó furor entre los hinchas del español y del club, también en el empresario y fundador Hiroshi Mikitani, quien destacó su carrera y aseguró que el ex capitán de Barcelona aportará mucho al equipo.

"Andrés Iniesta es un jugador top; marcó el gol que le dio a España el Mundial en Sudáfrica. Su llegada va a significar una inspiración para el Vissel Kobe y el fútbol japonés. Es el jugador más respetado del mundo, tendrá un impacto profundo en el desarrollo del fútbol japonés", concluyó Nikitani, quien además confirmó que el volante seguirá utilizando la camiseta número 8.

