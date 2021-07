Atrás quedaron sus momentos de gloria en Universitario, equipo con el que no se cansó de marcar goles y se hizo querido por la hinchada. El presente de Jonathan Dos Santos no es bueno y en el Apertura MX buscará su revancha.

Para conocer un poco más del presente de Jonathan Dos Santos, El Bocón conversó con Aldo Miranda, periodista mexicano de Bolavip.

“Por acá se considera que Jonathan Dos Santos tuvo un pobre rendimiento, llegó prácticamente lesionado en enero de 2021 y no pudo debutar hasta la jornada once. Vio actividad en siete partidos, no metió gol y tampoco tuvo asistencias”, comentó.

“El técnico sí le dio oportunidades pero la realidad es que Dos Santos no funcionó, no se le vio nada de lo que se esperaba, se la pasó lesionado. Y también esto se conjugó con que el Querétaro llegó apenas al repechaje”, agregó.

Eso sí, Jonathan Dos Santos tendrá una segunda oportunidad y es el Apertura 2021/22 que se inicia esta semana. De hecho, Querétaro visita el jueves a América.

“De cara a lo que viene Héctor Altamirano fue ratificado como técnico y se verá si Dos Santos tiene ese talento que mostró en Perú y Uruguay”, manifestó el periodista méxicano.

“El que no estuviera a tope de este Clausura 20/21 fue parte del fracaso de Dos Santos en México. Aunque ya con la pretemporada hecha y físicamente mejor puede ser que sea un buen aliado de Hugo Silveira que es el atacante más letal que tiene Querétaro”, sentenció Miranda.