Qatar 2022: Estos países harían realidad mundial con 48 equipos

La FIFA anunció en el 2015 que la Copa del Mundo Qatar 2022 será disputada en los últimos dos meses del año, en un esfuerzo por evitar los problemas derivados del calor extremo que se registra durante junio y julio. Es probable que el organismo rector del fútbol mundial decida sobre el plan de expansión a 48 selecciones clasificadas para el Mundial de 2022 durante el próximo Congreso de la FIFA que se realizará en junio. De ser así, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos ayudarían a su vecino a organizar la cita mundialista.

Sin embargo, las principales Ligas europeas se oponen al plan de la FIFA para expandir el Mundial de Qatar-2022 y las futuras ediciones del Mundial de Clubes, según dijo el presidente de la Asociación de Ligas Profesionales Europeas de Fútbol (EPFL), Lars-Christer Olsson. La FIFA planea ampliar la Copa del Mundo de 32 a 48 selecciones a partir del torneo que se jugará en 2026, pero en Qatar se podría acelerar esa decisión.

No estamos dispuestos a hacer cambios en el calendario para expandir la Copa del Mundo de 2022, dijo Olsson al diario británico The Times. Ya hemos sido flexibles para permitir que la Copa del Mundo se juegue en invierno y en acordar las fechas, y no estamos dispuestos a que la Copa del Mundo se extienda por más tiempo, añadió.

