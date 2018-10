Pudo ser Gallese: El mensaje de Carlos Lampe a los hinchas de Boca Juniors

La portería de Boca Juniors estaba entre dos hombres: Carlos Lampe y Pedro Gallese. Finalmente, la dirigencia 'Xeneize' tuvo que elegir al portero boliviano debido a las trabas que puso Veracruz para el pase del guardameta de la selección peruana. Ya en Boca Juniors, Lampe se mostró contento por pertenecer al club.

"Es un sueño. Algo que era difícil hace poco y ahora es una realidad. Un premio al esfuerzo, al trabajo. No llego aquí por casualidad y esto lo tengo que demostrar", afirmó Carlos Lampe.

Además, habló de la charla que tuvo con César Farías, pues debido al fichaje por Boca Juniors no podrá disputar de los amistosos ante Birmania e Irán: "Hablé con el técnico, me entendió, me apoyó y ahora a ponerme las pilas y a entrenar duro".

Finalmente, se mostró ilusionado con poder quedarse más tiempo en Boca Juniors tras su fichaje: "Mucha felicidad. Llegar a Boca no es fácil. A los bolivianos nos cuesta el doble salir al exterior. El poder hacerlo me llena de satisfacción y orgullo. Me voy a poner mucho más contento si me puedo quedar, vengo con esa ilusión de poder quedarme y para eso tengo que ganármelo desde el primer día", sentenció.

