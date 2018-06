Pudo ser DT de Real Madrid por Lopetegui pero confesó que los rechazó

Julen Lopetegui no siempre fue la primera opción para ser el técnico de Real Madrid. Florentino Pérez pensó en otro hombre antes del español para que sea el sucesor de Zinedine Zidane. Se trata de Massimiliano Allegri, el técnico de la Juventus que año tras año pelea en la Champions League y que es tetracampeón de la Serie A.

En una entrevista para Sky Sport, Massimiliano Allegri reveló que rechazó al Real Madrid: Más que no al Madrid, le dije que sí a la Juve. He hablado con Florentino, pero lo rechacé. Era justo que me quedase porque era una decisión ya tomada, respetando lo que le dije a la directiva bianconera sin considerar nada más. Le agradezco al presidente Florentino Pérez esa oportunidad, afirmó el DT de la Juventus.

Además, reveló las razones por las que rechazó al Real Madrid: Me quedo porque este proyecto se renueva cada año y cada año es más competitivo. Este club está entre los mejores del mundo y es un placer trabajar con Agnelli, Marotta, Paratici y Nedved, dijo Massimiliano Allegri.

Además, recordó que ellos fueron los únicos capaces de poder eliminar el poderío español: En los últimos 11 años ganaron cuatro veces el Madrid y cuatro el Bara. Fuimos los únicos capaces de eliminar a los blancos en los últimos cuatro años. Ganar es difícil, hace falta suerte, igual en el próximo año llegará nuestro momento, finalizó el italiano.

LEE ADEMÁS