PSG vs. Real Madrid: Hinchas pintan "fuera Neymar" en calles aledañas al estadio en previa a duelo por Champions

El delantero Neymar no fue considerado por el comando técnico del PSG para el duelo de estreno ante el Real Madrid. Sin embargo, a las afueras del estadio Parque de los Príncipes, donde los franceses querían imponer su localía en la Champions League, los hinchas pintaron las pistas de los alrededores del recinto con mensajes en contra de 'Ney'.

"Fuerza, Neymar", fue uno de las frases con la que los hinchas se dirigieron a Neymar, disconformes con sus últimas actitudes, debido a que quería dejar PSG para fichar por Barcelona. Como se confirmó días antes, Neymar solo está observando el duelo contra el Real Madrid en uno de los palcos más exclusivos del estadio, junto a su padre y los populares Toiss, ese grupo de amigos que van con él a todas partes. Su presencia no pasará desapercibida.

POLMICA NO PARQUE DOS PRÍNCIPES! Se liga nesse recado que deixaram para o Neymar em frente ao estádio! Mesmo com o GOLAO do brasileiro no final de semana, o jogador segue sendo cobrado pela torcida! #CasaDaChampions pic.twitter.com/TlVgC8YNb6

— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) September 18, 2019