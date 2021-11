La paciencia es una de las virtudes que mejor desarrolló Sergio Ramos durante el tiempo que estuvo parado. Luego de una larga ausencia (su último partido oficial fue el 5 de mayo, todavía con Real Madrid), el defensa está cada vez más cerca de vestirse de corto y saltar a una cancha luciendo la camiseta de PSG.

Desde Francia, el periódico L’Equipe señaló que el entorno del futbolista español manifestó que existen grandes chances de que el campeón del mundo entre en la convocatoria de ‘Les Bleus’ para el reinicio de la Ligue 1, posterior a la jornada internacional. Vale decir, este sábado frente al Nantes puede producirse la primera aparición del andaluz ante sus nuevos hinchas.

Sergio Ramos arribó a París Saint Germain en el inicio de la vigente temporada, pero una lesión y varias recaídas en el sóleo impidieron que pueda estrenarse oficialmente. Sin embargo, la semana pasada, el zaguero entrenó con sus compañeros (los que no fueron a las selecciones nacionales) y de a pocos recupera sensaciones.

Luego de unos días sin novedades, el círculo del ex Sevilla indicó al rotativo galo que hay progreso en el camino a la recuperación. De hecho, el propio Sergio manifestó que cada vez se siente mejor. Estas son razones suficientes para pensar que el jugador de 35 años puede presentarse el sábado 20 en el estadio Parque de los Príncipes.

No obstante, la fuente citada subraya que, como siempre, la última palabra la tiene Mauricio Pochettino. El argentino anda con cuidado cada vez que habla sobre Ramos. Hace un mes, el DT confirmó que el defensa tiene el alta médica, pero aún sigue buscando el alta competitiva.

Sin Neymar

Neymar se perderá el partido contra el Nantes de la liga francesa. El delantero no viajó con la selección brasileña hacia Argentina para jugar las Eliminatorias por una molestia en la pierna izquierda. Entonces, el comando técnico prefiere no forzar al ex Barcelona pensando en el calendario apretado que viene por delante.

De otro lado, hay noticias positivas con Presnel Kimpembe y Marco Verratti. El central francés y el centrocampista italiano se lesionaron en los primeros días de noviembre y hace poco volvieron a tener contacto con la pelota. En ese sentido, el DT de PSG proyecta tenerlos la semana entrante para el juego ante Manchester City por la Champions League.