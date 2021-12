Sergio Ramos estuvo alejando de las canchas por cinco meses y el pasado 28 de noviembre -por fin- debutó con la camiseta de PSG, club que le contrató como agente libre tras terminar un largo vínculo con Real Madrid. Entonces, el comando técnico y los fanáticos respiraron aliviados porque sumaron a un hombre que es sinónimo de liderazgo.

Sin embargo, la ilusión por el retorno del central se esfumó solo días después porque sintió el rigor físico de disputar 90 minutos (contra Saint-Etienne) después de un periodo prolongado. Entonces, el español no fue considerado para medirse a Niza la semana pasada en la jornada de la Ligue 1. Cuando se le esperaba para el choque con Lens, un nuevo revés.

Una molestia física impidió que el defensor aparezca en el 1-1 del último fin de semana. Así las cosas, Mauricio Pochettino confió en tener al campeón del mundo para el cierre de la ronda de grupos de la Champions League contra Brujas, pero este lunes el club de la capital de Francia nuevamente confirmó la baja del ex Sevilla.

“Sergio Ramos continúa con su trabajo de reincorporarse al grupo en los próximos tres días”, dice el parte médico difundido antes del compromiso en el estadio Parque de los Príncipes. El duelo frente a los belgas no representaba de mayor complicación, pues ‘Les Bleus’ ya están en octavos de final y pasarán sí o sí en la segunda casilla.

En principio hubo optimismo por el caso del zaguero para la contienda de Liga de Campeones. De hecho, el ex Real Madrid saltó a la cancha del complejo Camp des Loges y participó de algunos ejercicios con el grupo. No obstante, el balance médico confirmó que todavía no está al ciento por ciento para su segunda aparición con Paris Saint Germain

En ese sentido y de acuerdo con la estimación que PSG brindó en el informe del staff médico, Sergio Ramos debe enfocarse en el choque del domingo 12 por la Ligue 1. El cuadro parisino recibirá en el Parque de los Príncipes al Mónaco. El equipo de Pochettino viene de dos empates antes Niza y Lens en el campeonato doméstico.

Más novedades en PSG

Presnel Kimpembe es duda para el choque con Brujas por un golpe en el partido ante Lens. Colin Dagba entrenó de forma individual y no estará contra los belgas. Tampoco estuvo con el grupo Julian Draxler y Neymar continúa en rehabilitación a la espera de los nuevos exámenes médicos para actualizar su estado.