PSG: Pastore y Thiago Silva tuvieron un fuerte cruce de palabras

No cabe duda alguna que, desde el inicio de temporada, los problemas internos entre los jugadores del PSG han sido en cadena. Luego de la sanción impuesta contra Javier Pastore por haber llegado tarde a los entrenamientos, el brasileño Thiago Silva habló sobre la situación del argentino, algo que molestó a Pastore.

Afirmó que se iría

Luego de la victoria contra el Amiens en la Copa de la Liga, Thiago Silva dijo: "Pastore creo que le dijo al club que quería irse y al final no encontraron un acuerdo", sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y el argentino respondió fuerte y claro.

Se quiere retirar en el club

"Nunca hablé con Thiago Silva sobre mi problema o mi futuro. Nunca presiono a nadie. No es mi estilo. Él no estaba al tanto del problema que tuve y eso me hizo llegar tarde ... Repito: y mi sueño siempre ha sido dejar el último. Siempre he sido leal. ¡No es verdad que me quiero ir! Me gustaría quedarme aquí para terminar mi carrera", dijo claramente Javier Pastore, desmintiendo lo dicho por su propio compañero.

Por lo tanto, Javier Pastore ha desmentido cualquier rumor sobre una posible partida del PSG y su deseo es retirarse en el cuadro parisino a como de lugar.

