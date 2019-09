PSG no baja sus pretensiones: “Neymar se puede ir si pagan 300 millones”, aclaró Nasser Al Khelaifi

El club que lo pretenda deberá cumplir las millonarias condiciones. Desde los primeros días de junio de este año, PSG conocía de la intención de Neymar de marcharse en el mercado de fichajes 2019. A partir de ese momento, el brasileño empezó a sonar en clubes como el Real Madrid y Barcelona y su partida parecía un hecho. Sin embargo, en París decidieron no ponerle las cosas fáciles, según ha revelado este lunes el diario Le Parisien.

La citada fuente, muy bien conectada con el club parisino, afirma que la directiva del club francés se sintió humillada cuando se enteró de que Neymar quería irse. A partir de ese momento, el emir de Qatar le trazó a Leonardo, el director deportivo, la ruta que debía seguir con el 'Culebrón' que había creado el ex del Santos.

La consigna era clara: si algún club quería llevarse a Neymar debía pagar mucho más que los 222 millones de euros que los franceses gastaron en 2017. Dicha postura fue confirmada en una conversación íntima entre el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, y los referentes del vestuario.

“Sí, Neymar se puede ir, pero sólo si la oferta es enorme”, le dijo Al Khelaifi a los capitanes del PSG y puso la cifra exacta: “300 millones de euros”. Con esa escalofriante cantidad, tanto Neymar como el Barcelona o Real Madrid sabían que su salida era imposible.

“El PSG sabía desde hace mucho que el Barça no tenía el dinero suficiente. El precio que fijó París no lo podía pagar ningún club. Es la historia de un traspaso que no se podía hacer”, dice el artículo de Le Parisien.

Tras frustrarse su salida al Barcelona, Neymar estaría listo para reaparecer con el PSG el próximo 14 de septiembre ante el Estrasburgo por la Ligue 1. Antes, el brasileño volverá a jugar un par de amistosos con su selección en Estados Unidos. El primero ante Colombia el viernes 6 y cuatro días más tarde ante Perú.