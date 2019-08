Mbappé botó a Neymar de la foto grupal del PSG y genera enorme polémica mundial | VIDEO

Momento para no creer es el que protagonizaron Kylian Mbappé junto a Neymar. Resulta que el delantero francés quitó al brasileño de la foto grupal del PSG luego de que el club parisino obtuviera Tropheé des Champions (Supercopa de Francia), generando enorme polémica a nivel mundial.

Varios medios afirman que este es un claro gesto del actual momento crítico que vive Neymar con la interna del PSG, pues como se recuerda, es bien sabido que el brasileño quiere dejar el club e incluso su padre ha negociado con equipos como el Barcelona o Juventus.

Mbappé echando a Neymar de la foto, grito muchísimo.



pic.twitter.com/r5x7g2Hc7y — Forlanista (@forlanista_) August 3, 2019

Un día previo a la final, Mbappé expresó su deseo por tener a Neymar mucho más tiempo como compañero.

"¿Neymar? No quiero que se vaya, quiero que se quede con nosotros. Ya lo he discutido con él. Tenemos una relación basada en el respeto y la honestidad, y como lo respeto y admiro mucho, le dije lo que pensaba de su situación" indicó el francés.

"Sabía que me ibas a preguntar por Neymar . Él está como siempre, todo el mundo conoce su situación, no es nada nuevo. Ha vuelto de una lesión, por tanto, no hay nada en particular, hemos visto su calidad en los entrenamientos", sentenció.

