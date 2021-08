El futuro de Kylian Mbappé es un tema aparte en PSG. El delantero tiene contrato hasta mediados del 2022 y, según los reportes de los medios locales, está dispuesto a marcharse. Sin embargo, el presidente Nasser Al-Khelaifi manifestó el último miércoles, durante la presentación de Lionel Messi, que el francés continuará en el Parque de los Príncipes.

“Kylian quería un proyecto ganador y ahora no hay uno mejor que este. No creo que no vaya a seguir porque nadie lo entendería”, declaró el titular de ‘Les Parisiens’, optimista de resolver el caso del campeón del mundo en Rusia 2018. Otro que mantiene la misma confianza es Ángel Di María, compañero del artillero galo.

El ‘Fideo’ brindó una entrevista al programa SportCenter y señaló que Mbappé seguirá vistiendo la casaquilla del PSG. En palabras del ex Manchester United, Kylian disfruta de las mejores condiciones en la capital de Francia, aunque haya clubes (como Real Madrid) tentando al atacante de 22 años.

Kylian Mbappé recibió a Lionel Messi en los entrenamientos del PSG. (Foto: Kylian Mbappé)

“Yo creo que sí se queda. Es obvio que es un jugador al que quieren todos los grandes equipos, pero con el equipo que tiene el PSG ahora no creo que se vaya. Mejor que equipo que aquí no va a encontrar en otro lado”, sostuvo Di María este jueves en la conversación con el espacio de la cadena internacional ESPN.

El encuentro con Leo Messi

Mbappé recibió con los brazos abiertos a Lionel Messi, quien asistió a entrenar por primera vez a las instalaciones del PSG. En un video difundido en las redes sociales del club, el galo esperó con una sonrisa al ex Barcelona. Enseguida, ambos personajes se estrecharon las manos y se confundieron en un fraternal abrazo.

Más tarde, Kylian volvió a tener actividad en las redes sociales (no lo hacía desde julio) y aprovechó el momento para dedicar una publicación a su nuevo compañero. “Welcome to París, Leo” (Bienvenido a París, Leo), dice el mensaje y el francés adjunta cuatro imágenes. Asimismo, Mbappé subió una de esas postales en una historia en Instagram para calificar al argentino como “leyenda”.

Cumbre clave

El periódico Gazzetta dello Sport adelantó que la próxima semana Mbappé comunicará al presidente de PSG novedades sobre su futuro. El diario avanzó que hay tres escenarios posibles: un traspaso en este mismo mercado de fichajes, la confirmación de que Kylian no renovará y se marchará gratis en el 2022 y, finalmente, un acuerdo entre ambas partes para una ampliación en el acuerdo que tienen firmado.