PSG: Javier Pastore niega haberse despedido de sus compañeros

Desde hace algún tiempo se viene especulando sobre una posible partida de Javier Pastore del PSG. El volante argentino señaló que es mentira que se haya despedido de sus compañeros, tal y como venían especulando en Francia pues lo ubicaban lejos del cuadro parisino para el verano.

Aún no sale del PSG

"Es mentira que me haya despedido de mis compañeros. He pensado siempre en jugar para el club, de hacer lo mejor posible cada vez que me toque", afirmó Javier Pastore con el diario cordobés Mundo D. Además, reveló que hay un club italiano que está interesado en contratarlo y es nada más y nada menos que Inter.

Inter de Milán sería próximo destino

"Mi representante tuvo contactos con el Inter, pero no se ha llegado a un acuerdo. Han sido propuestas. Es un club que me gusta y me gustaría volver a Italia", dijo el jugador del PSG. Cabe recordar que Javier Pastore tuvo un gran paso por Palermo de Italia.

Regreso a Talleres de Córdoba

"Para la vuelta falta un poquito. Estoy viviendo mis mejores años en Europa, en un club donde estoy ganando muchísimos títulos y donde me tienen en cuenta. El día de mañana la vuelta a Talleres va a llegar. El tiempo está pasando súper rápido, así que cuando menos lo esperemos voy a estar ahí jugando con la Azul y Blanca", dijo finalmente Javier Pastore sobre su regreso a Argentina.

